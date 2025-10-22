نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر ينتصر على غوا الهندي ويعزز صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق النصر انتصاره الثالث تواليًا في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 (2025 - 2026)، وذلك على حساب مستضيفه غوا الهندي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو.

جاءت أهداف المباراة أولًا للنصر عن طريق لاعبه أنخيلو عند الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله هارون كامارا الهدف الثاني عند الدقيقة (27)، في حين أحرز هدف غوا اللاعب بريسون فيرنانديز في الدقيقة (41).

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ (9) نقاط في صدارة المجموعة الرابعة محققًا العلامة الكاملة، في حين يحتل إستقلول الطاجيكي المركز الثاني برصيد (6) نقاط، وثالثًا الزوراء العراقي بثلاث نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة غوا الهندي دون نقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 5 نوفمبر المقبل، إذ يلتقي النصر مع غوا الهندي في الرياض، ويستضيف الزوراء العراقي نظيره الاستقلال الطاجيكي في بغداد