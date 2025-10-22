نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجهة وسط جدة" وجهة حضارية ترفع جودة الحياة في قلب مدينة جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تكمن أهمية "وجهة وسط جدة" في موقعها الجغرافي، وجهةً حضاريةً ترفع جودة الحياة في قلب مدينة جدة على مساحة (5.7) ملايين متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر بطول (9.5) كم وشواطئ رملية مفتوحة بطول (2.1) كم، إضافة إلى المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة التي تمثل (40%) من إجمالي المساحة.

وتعد "وجهة وسط جدة " أرضًا خصبة للاستثمار والمستثمرين وذلك لأسباب عدة، منها: المعالم المعمارية الرئيسة الأربعة (الإستاد الرياضي - الأحواض المحيطية – دار الأوبرا – المتحف الصناعي)، وتضم الوجهة مميزات مثل المنطقة المركزية، ومنطقة المرسى واليخوت، ومنطقة الواجهة البحرية، ومنطقة الرياضة، ومنطقة الإبداع والفنون، ومنطقة البيئة والصحة، وموقعها المميز في قلب مدينة جدة الممتد من شمال قصر السلام حتى نهاية محطة تحلية المياه المالحة، وتسهم الوجهة في تطوير أكثر من (10) مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية سياحية وترفيهية وثقافية ورياضية.

ومن ضمن الأسباب التي تشجع على الاستثمار في الوجهة وجود فنادق ومنتجعات وكذلك الوحدات السكنية المعاصرة وأصول متعددة الاستخدامات ومكاتب من فئة +A، كما تتميز بالبنية التحتية للوجهة ذات المعايير العالية والمتوافقة مع أحدث التقنيات وأعلى معايير التميز المؤسسي والاستدامة والمحافظة على البيئة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة من التجارب السكنية، والبيع بالتجزئة، والترفيهية، والفعاليات، ووجود (10) مناطق جذب هي: رصيف بحري ترفيهي، ومرسى لليخوت والقوارب البحرية، ومحطة الرحلات البحرية الفاخرة، والمنتجعات، والبازار، وحديقة مركزية، ومراكز تسوق، وحديقة شريطية، وشاطئ عام، وخليج مرجاني.

وتعيد وجهة وسط جدة ربط سكان وزوار مدينة جدة بالبحر الأحمر، وتعمل على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية، وتنفيذ أكثر من (8600) طلب فحص جودة من المقاولين بنسبة قبول تصل إلى (99%)، فيما بلغ عدد الاختبارات الميدانية التي عوينت (47) ألف فحص اختبار للجودة، وذلك بحضور (18) مفتشًا من إدارة وجهة وسط جدة، و(20) مفتشًا مختصًا من المقاولين الذين اجتازوا اختبارات القبول من إدارة الوجهة، وبني نموذج محاكاة واقعي للمرسى والواجهة البحرية عبر إحدى أكبر الشركات المتخصصة بالمملكة المتحدة، لدراسة حالة الأمواج في مختلف حالات الطقس على مدار (100) عام.

يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور لوجهة وسط جدة، وقعت في فبراير 2024 الماضي (4) عقودًا إنشائية لأول ثلاثة معالم معمارية رئيسة، إضافة إلى أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة بقيمة (12) مليار ريال سعودي، إذ وُقع عقد أعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى، وعقدا تنفيذ أعمال إنشاء معلم الأحواض المحيطية ومعلم دار الأوبرا، وعقد أعمال إنشاء معلم الإستاد الرياضي والقرى المحيطة