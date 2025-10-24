الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيُصلى عليها غدًا السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

البقاء لله.. الديوان الملكي يعلن عن وفاة 2 من أميرات السعودية | والحزن يخيم على مواقع التواصل

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إعلان الديوان الملكي وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أُديت صلاة الجنازة عليها اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله أيضًا بالعاصمة الرياض.

وتقدّم الديوان الملكي بخالص التعازي والمواساة لأسرتي الفقيدتين، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدتين برحمته وأن يرزق الأسرة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.