في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم استخدام تظليل زجاج السيارات، وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب على السائقين الالتزام بها، والمخالفون لهذه القواعد قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى 900 ريال سعودي، أو عقوبات أشد قد تصل إلى السجن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

المرور السعودي : مخالفة بقيمة 900 ريال في حالة كانت سيارتك بهذا الشكل حتى لو متوقفة.

القوانين الصارمة تشمل السيارات المتوقفة

ما يميز هذه القوانين هو عدم حصر تطبيقها على السيارات أثناء القيادة فقط ووفقًا للمحامي وصانع المحتوى السعودي "زياد الشعلان"، يحق لرجل المرور تحرير مخالفة تظليل حتى لو كانت السيارة متوقفة أمام المنزل وأوضح الشعلان في مقطع فيديو على "تيك توك"، أن المخالفات المرورية لا تتطلب أن تكون السيارة في حالة حركة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس التزام الإدارة العامة للمرور بتطبيق القوانين على جميع الحالات.

ما هي نسبة التظليل المسموح بها؟

تختلف نسب التظليل المسموح بها بناءً على نوع السيارة، وهو ما أكدت عليه إدارة المرور بشكل عام تم تحديد نسبة التظليل المسموح بها بـ 30%، ويجب أن تكون المواد المستخدمة شفافة بما يكفي للسماح بالرؤية بوضوح كما يمنع تمامًا تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لضمان الرؤية الواضحة أثناء القيادة.

أسباب تطبيق القوانين الصارمة

تأتي هذه التشديدات في إطار جهود المملكة لتعزيز السلامة على الطرق، حيث يمكن أن يؤدي تظليل الزجاج بشكل مفرط إلى إعاقة الرؤية، مما يزيد من مخاطر الحوادث علاوة على ذلك تساعد هذه القوانين في تقليل استخدام التظليل غير القانوني الذي قد يعيق عمل الأجهزة الأمنية أو يسهم في أنشطة غير مشروعة.