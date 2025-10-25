الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تؤكد التزام المملكة بتطبيق الأنظمة المرورية بحزم وعدالة، أطلق المرور السعودي حملة ميدانية موسعة شملت مختلف مناطق المملكة، استهدفت خلالها المركبات والدراجات النارية التي تتجاوز الأنظمة وتقوم بالوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة . وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من التحذيرات الإعلامية والتنبيهات التي صدرت سابقًا، إلا أن استمرار بعض السائقين في تجاهل التعليمات دفع الجهات المعنية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية حازمة لضمان الانضباط المروري وحماية حقوق الفئات المستحقة ظيضخش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي يطلق حملة كبرى .. سحب السيارات والدراجات من الشوارع بلا استثناء لهذا السبب

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن فرقها الميدانية تمكنت خلال الحملة من ضبط أكثر من 2,100 مركبة مخالفة تم رصدها وهي متوقفة في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة دون مبرر قانوني. وجاءت هذه الجهود ضمن خطة شاملة غطّت المدن الكبرى والمناطق الحيوية، بمشاركة فعالة من الدوريات الميدانية والفرق الراجلة التي تعمل على مدار الساعة لضمان التقيد الكامل بالقوانين المرورية.

ضبط آلاف المركبات المخالفة في مختلف مناطق المملكة

وأكدت الإدارة أن هذه الحملات الميدانية ستستمر بشكل متواصل حتى القضاء على جميع مظاهر التجاوز في المواقف الخاصة، مشددة على أن النظام سيُطبق بكل صرامة وعدالة دون استثناء. كما أوضحت أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى متزايدة من المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة بسبب صعوبة العثور على مواقف مخصصة لهم نتيجة استغلال البعض لهذه المواقع بشكل غير قانوني.

آليات تنفيذ الحملة ورصد المخالفات الميدانية

بحسب توضيحات المرور السعودي، فقد تم تنفيذ الحملة وفق خطة دقيقة تعتمد على المراقبة المستمرة للأماكن التي تشهد مخالفات متكررة، مثل المستشفيات والمجمعات التجارية الكبرى والدوائر الحكومية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية. كما استخدمت الفرق الميدانية كاميرات ذكية وأنظمة رصد إلكترونية متطورة لرصد المخالفات وتوثيقها بالصور والتقارير الرسمية قبل تطبيق العقوبات المقررة.

وتتضمن العقوبات المفروضة على المخالفين غرامات مالية، أو حجز المركبة، أو سحب لوحاتها مؤقتًا في حال تكرار المخالفة. وأكدت الإدارة أن هذه العقوبات ليست مجرد رد فعل، بل خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المرورية وحماية الحقوق العامة في المرافق المشتركة.

احترام مواقف ذوي الإعاقة مسؤولية قانونية وإنسانية

تشدد الحملة على أن الالتزام بمواقف ذوي الإعاقة لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا فحسب، بل هو سلوك أخلاقي وإنساني يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى السائقين. فالمواقف المخصصة لهذه الفئة لم تُنشأ إلا لتيسير حركتهم ومساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بكرامة واستقلالية. إن قيام أي شخص باحتلال هذه المواقف دون حق يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق إنسانية أصيلة، ويُظهر غياب الوعي بأهمية احترام الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وتؤكد الجهات المختصة أن هذه المواقف جزء من الحقوق العامة المكفولة لذوي الإعاقة، وتأتي ضمن التزامات الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة، التزامًا بالتشريعات السعودية والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة.

التوعية المرورية.. أساس الانضباط على الطرقات

رغم أهمية تطبيق العقوبات لردع المخالفين، إلا أن المرور السعودي يدرك أن بناء ثقافة مرورية واعية هو الطريق الأمثل لتحقيق الانضباط الدائم. لذلك تتضمن الحملة جانبًا تثقيفيًا يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول خطورة التعدي على مواقف ذوي الإعاقة وأثر ذلك على حياة الآخرين.

ويجري تنفيذ برامج توعوية ميدانية وإعلامية عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتذكير السائقين بضرورة احترام الأنظمة. كما يعمل المرور بالتعاون مع الهيئة السعودية لذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني على إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية واحترام حقوق الجميع.

رسالة المرور السعودي: الحزم في النظام.. والاحترام في السلوك

تؤكد الإدارة العامة للمرور أن حملاتها لا تهدف فقط إلى فرض الغرامات، بل إلى ترسيخ قيم النظام والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. فالطرق والمواقف والمرافق العامة ملك للجميع، والحفاظ عليها يعكس صورة حضارية عن المواطن والمجتمع السعودي الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة مرورية آمنة ومنضبطة.