الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تطوير منظومة الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، أطلقت شبكة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بطريقة أكثر مرونة وعدالة . وتُعد خدمة إيجار الجديدة واحدة من الخطوات النوعية التي تعكس حرص البرنامج على تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل إجراءات إدارة العقود العقارية إلكترونيًا ثينرث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى سارة للمستأجر في السعودية: إطلاق خدمة رهيبة من إيجار تمكنهم من هذا الأمر لأول مرة

ما هي خدمة إيجار الجديدة في السعودية؟

تتيح خدمة إيجار الجديدة للمؤجرين إمكانية تقديم طلب إلكتروني لرفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية. وتعمل الخدمة بشكل رقمي بالكامل، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للتواصل الورقي أو الشخصي بين الطرفين.

آلية عمل الخدمة الإلكترونية

يمكن للمؤجر استخدام النظام الإلكتروني لتقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد الحالي. ويُرسل الطلب مباشرة إلى المستأجر عبر المنصة، حيث يمكنه قبول التعديل أو رفضه إلكترونيًا.

في حال وافق المستأجر على القيمة الجديدة، يتم اعتماد التعديل تلقائيًا عند تجديد العقد.

أما إذا رفض المستأجر التعديل أو لم يتجاوب مع الطلب، فسيُلغى التجديد التلقائي للعقد الحالي.

يُعد رفض المستأجر بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديد العقد، لينتهي تلقائيًا عند انتهاء مدته الأصلية.

أهداف خدمة إيجار الجديدة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي تسعى شبكة إيجار إلى تطبيقها لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري في السعودية. وتهدف الخدمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

تعزيز العدالة بين المؤجر والمستأجر من خلال آلية واضحة لتعديل القيمة الإيجارية.

تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط إجراءات إدارة العقود.

رفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية.

دعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

التطبيق المبدئي في مدينة الرياض

أوضحت شبكة إيجار أن الخدمة في مرحلتها الأولى متاحة حاليًا لطلبات خفض القيمة الإيجارية فقط داخل مدينة الرياض، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل بقية مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. ويأتي هذا التطبيق التجريبي لضمان نجاح المرحلة الأولى واختبار فعالية النظام قبل تعميمه بشكل كامل.

خدمة رقمية تدعم التحول العقاري في السعودية

تمثل خدمة إيجار الجديدة نموذجًا فعّالًا للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الإسكان والعقار. فهي تسهم في تسهيل التواصل بين الأطراف وتوفير بيئة عقارية أكثر استقرارًا ووضوحًا. كما تؤكد على التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعزيز الرقمنة وتحسين تجربة المواطن والمقيم على حد سواء.

تجسد خدمة إيجار الجديدة خطوة رائدة في طريق تحديث قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، إذ توفر وسيلة حديثة وعادلة لإدارة عقود الإيجار بمرونة وشفافية. ومع التوسع المستقبلي للخدمة لتشمل جميع المدن، يتوقع أن تساهم هذه المبادرة في بناء بيئة سكنية أكثر توازنًا واستدامة.