الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ انطلاقتها في عام 1945 وحتى اليوم، واصلت الخطوط السعودية مسيرتها الريادية في تطوير خدماتها الجوية ومواكبة الابتكارات الحديثة في عالم الطيران . واليوم، تكشف الشركة عن خطوة جديدة تمثل تحولاً نوعيًا في مسارها نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال شراكتها مع شركة تمارا، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الدفع الميسر في المنطقة. هذه الشراكة تم الإعلان عنها خلال مؤتمر "Money 20/20" العالمي للتقنية المالية، وأكد مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية في مجموعة الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، أن الاتفاقية تمثل جزءًا من رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المسافرين وتوفير خيارات دفع مرنة ومريحة طبعغغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخطوط السعودية تعلن مفاجأة.. عرض تذاكر سفر بأسعار تغير قواعد اللعبة قبل نهاية 2025

أوضح الشهراني أن الاتفاقية مع شركة تمارا ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025، حيث سيتم دمج نظام الدفع بالتقسيط مباشرة في منصة حجز التذاكر الخاصة بـالخطوط السعودية. وبذلك سيتمكن المسافرون من دفع قيمة تذاكرهم على أقساط شهرية ميسرة بدلاً من السداد الكامل الفوري، وهو ما يضيف بعداً جديداً من الراحة والمرونة لتجربة الحجز.

خدمة تمارا تنضم إلى منصة حجز التذاكر في الخطوط السعودية

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تجربة العملاء، إذ تمكّن شرائح جديدة من المسافرين من التخطيط للسفر بسهولة أكبر، خاصةً أولئك الذين كانوا يواجهون صعوبات في إدارة تكاليف الرحلات. ومن خلال هذا التطور، تفتح الخطوط السعودية المجال أمام الجميع للاستمتاع بتجربة سفر مريحة دون عبء مالي كبير.

تأثير مباشر على تجربة المسافر

لم يعد التحول الرقمي خيارًا في عالم الطيران، بل أصبح ضرورة أساسية لضمان تجربة متكاملة للمسافرين. ومن خلال تقديم خيار الدفع بالتقسيط، تضع الخطوط السعودية نفسها في مقدمة الشركات العالمية التي تركز على راحة الضيوف واحتياجاتهم المالية.

وستتيح الخدمة الجديدة للمسافرين الاستفادة من مزايا متعددة، من أبرزها:

القدرة على التخطيط المسبق للرحلات دون القلق من التكاليف الفورية.

خيارات دفع مرنة تناسب مختلف فئات العملاء.

تجربة سفر رقمية متكاملة تبدأ من الحجز الإلكتروني وتنتهي بالوصول للوجهة.

توسع عالمي مدعوم بحلول مالية مبتكرة

أشار الشهراني إلى أن التوسع الكبير الذي تشهده الخطوط السعودية في وجهاتها محليًا ودوليًا يتطلب حلولاً مالية ذكية تلبي احتياجات جمهور متنوع. ومع تغطية الشركة لأكثر من 100 وجهة في أربع قارات، منها 28 وجهة داخل المملكة، أصبحت المرونة المالية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لجعل السفر في متناول الجميع.

ويُعد توقيت هذه الشراكة مع تمارا خطوة استراتيجية تتماشى مع خطط الشركة التوسعية، فكلما اتسعت شبكة الوجهات، ازدادت الحاجة لتوفير خيارات دفع مبتكرة تتيح للركاب فرصة الاستفادة القصوى من خدمات الناقل الوطني.

إنجازات عالمية تعزز مكانة الخطوط السعودية

تواصل الخطوط السعودية تحقيق إنجازات عالمية تترجم التزامها بالتميز في جميع المجالات. فقد حصلت مؤخرًا على جائزة "أفضل خدمة مقدمة من طاقم الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025"، وهو إنجاز يؤكد جودة الخدمات ومستوى العناية بالمسافرين.

كما صعدت الشركة إلى المرتبة 17 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم وفق تصنيف Skytrax، بعد أن كانت في المرتبة 20 في العام السابق. وإضافة إلى ذلك، تم تصنيفها ضمن أفضل عشر شركات في العالم من حيث دقة مواعيد الرحلات بحسب تقرير Cirium العالمي. هذه النتائج تثبت أن النجاحات التي تحققها الخطوط السعودية ليست مجرد شعارات، بل إنجازات ملموسة يلمسها المسافر في كل رحلة.

رؤية استراتيجية نحو التحول الرقمي

تأتي الشراكة مع تمارا ضمن إطار رؤية شاملة تتبناها الخطوط السعودية للتحول الرقمي وتطوير منظومة خدماتها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج التكنولوجيا المالية ضمن الخدمات الجوية، وتقديم تجارب مبتكرة تتناسب مع تطلعات الجيل الجديد من المسافرين.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

تعزيز التكامل بين التقنية المالية وخدمات الطيران.

توفير خيارات مرنة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي.

ترسيخ مكانة الناقل الوطني كأحد رواد الابتكار في قطاع الطيران العالمي.

ومن خلال هذا التوجه، تثبت الخطوط السعودية أنها لا تكتفي بمواكبة التغيرات في صناعة الطيران، بل تسعى لتكون في طليعة الشركات التي تقود هذا التحول عبر حلول متقدمة وتجارب راقية للمسافرين.

الخطوط السعودية: تاريخ من الريادة والتميز