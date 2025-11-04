نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة أبها تنظم ورشة عمل حول "المحتوى المحلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الغرفة التجارية بأبها، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، ورشة عمل بعنوان "المحتوى المحلي: المفهوم ـ الآليات ـ الفرص"، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بأبها.

وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، فيما استهدفت فئة الموردين والمقاولين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وناقشت الورشة أهم المحاور الأساسية المتعلقة بالمحتوى المحلي وأهميته الإستراتيجية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى الدور المحوري الذي يؤديه المحتوى المحلي في تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب استعراض الأنظمة واللوائح المنظمة لتفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية والمشاريع التنموية، ومتطلبات الحصول على شهادة المحتوى المحلي، إضافة إلى استعراض الحد الأدنى المطلوب في العطاءات والمناقصات وفقًا لمنهجية هيئة المحتوى المحلي المعتمدة