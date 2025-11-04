الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تحديثات جذرية للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، حيث تم اعتماد أربع درجات مهنية جديدة تستهدف الارتقاء بالقطاع الهندسي وتمكين الكفاءات المحلية مازظو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بدءا من اليوم _ المهندسين في السعودية على موعد مع مرحلة ذهبية لم يعهدوها من قبل

رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الهندسي في السعودية

تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الوطنية لتعزيز الجودة والكفاءة في الممارسات الهندسية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي متنوع. وتهدف هذه التعديلات إلى وضع معايير مهنية واضحة تضمن احترافية الممارسين، مع التأكيد على الالتزام بالأخلاقيات والمعايير السلوكية التي تعزز الثقة في المخرجات الهندسية.

الدرجات الأربع الجديدة للمهندسين السعوديين

يأتي التصنيف المهني الجديد ليسهم في تطوير المسارات الوظيفية للمهندسين، حيث يشمل:

المهندس: الدرجة التأسيسية لحاملي مؤهل البكالوريوس التي تمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية.

المهندس المشارك: مرتبة متقدمة تستلزم اكتساب خبرة عملية بعد التخرج.

المهندس المحترف: فئة متخصصة تتطلب خبرة موسعة ومهارات قيادية في إدارة المشاريع.

المهندس المستشار: أعلى الدرجات المهنية المخصصة لذوي الخبرات المتميزة والكفاءات الاستشارية المتقدمة.

مجالات العمل الهندسي المعتمدة

حددت اللائحة المحدثة نطاقات الممارسة المهنية ضمن خمسة مجالات رئيسية:

التصميم والدراسات: ويتضمن إعداد الدراسات التحليلية، وتصميم المخططات الهندسية، وتقييم المقترحات الفنية.

الإشراف الهندسي: يشمل الرقابة على تنفيذ المشاريع، وفحص الجودة، ومراجعة المواصفات والمخططات.

التنفيذ الميداني: يتمثل في تطبيق التصاميم الهندسية وفق المعايير القياسية.

التشغيل التقني: يغطي إدارة المرافق والمنشآت والأنظمة الهندسية.

الصيانة والفحص: يهتم بضمان جودة وسلامة المنشآت عبر عمليات التفتيش الدورية.

ضمانات الجودة والامتثال