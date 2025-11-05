الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة أصبحت الحياة اليومية أكثر تكلفة حول العالم، والمملكة العربية السعودية لم تكن بمعزل عن هذه الظروف الاقتصادية . ومع ذلك، حرصت القيادة السعودية على تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر برامج دعم فعّالة، يأتي في مقدمتها برنامج حساب المواطن الذي بات اليوم أحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية في المملكة، ومؤخرًا عاد البرنامج إلى واجهة النقاش بقوّة بعد انتشار أخبار حول خصم كبير يصل إلى 70% من قيمة الدعم، إلى جانب الحديث عن استمرار الزيادة الملكية حتى عام 2025 وتقديم موعد صرف دفعة أكتوبر. وبين الشائعات والتساؤلات، خرجت الجهات الرسمية لتوضح الحقيقة وتضع الأمور في مسارها الصحيح كشضهغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

رسميًا: استمرار زيادة حساب المواطن حتى 2025 ونفي خصم 70%

انتشرت بين المواطنين خلال الأسابيع الماضية أخبار تفيد بوجود خصم ضخم من راتب حساب المواطن، الأمر الذي خلق حالة استغراب وقلق بين المستفيدين. لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت خط النهاية لهذه الشائعات، مؤكدة أن:

الحقيقة أولًا: لا خصم 70% والدعم مستمر

لا صحة للخصم بنسبة 70%

الاستقطاع لا يتم إلا لغير المستحقين أو فاقدي الأهلية

الزيادة الملكية مستمرة حتى نهاية دفعة سبتمبر 2025

كم تبلغ الزيادة الحالية؟ وماذا بعد انتهائها؟

حتى اللحظة يستفيد المستحقون من زيادة مالية تضاف إلى مبلغ الدعم الأصلي. وبعد انتهاء الزيادة الملكية، تصبح مبالغ الدعم الأساسية كالآتي:

الفئة مقدار الدعم الأساسي رب الأسرة أو الفرد المستقل 417 ريالًا تقريبًا التابع فوق 18 عامًا 209 ريالات التابع أقل من 18 عامًا 125 ريالًا

أما خلال دفعة أكتوبر 2025، فالقيم كانت أعلى نظرًا لوجود الزيادة الملكية، حيث وصلت بعض مبالغ الدعم إلى:

720 ريالًا لرب الأسرة

ما بين 215 و209 ريالًا للتابعين حسب العمر

الحد المانع لحساب المواطن

لا يمنح البرنامج الدعم عشوائيًا، بل وفق معايير دقيقة تحكمها نسبة الدخل وعدد التابعين. على سبيل المثال:

فرد واحد فقط يحصل على دعم 720 ريالًا كحد أعلى، ويُمنع إذا تجاوز دخله 6,857 ريالًا

أسرة مكوّنة من 3 أفراد بينهم تابع صغير تحصل على 1,152 ريالًا، ويُمنع دعمها إذا تجاوز دخلها 10,971 ريالًا

أكبر الأسر قد يصل الحد المانع لها إلى 20 ألف ريال

موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2025