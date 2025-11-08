الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة التي تحكم استحقاق المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة فعليًا . ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز البرامج الحكومية الموجهة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل، حيث يسعى إلى تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير مساعدات مالية منتظمة تُصرف بعد تحقق الشروط المطلوبة دريلذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل للمطلقات! الموارد البشرية تبدأ بإيقاف رواتب الضمان لمن خالفت هذه الشروط

أكدت الوزارة أن استمرار صرف المعاش للمطلقة مرتبط بشكل مباشر بالتزامها بالشروط المقررة، وأن أي إخلال بأي شرط من هذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الدعم فورًا. ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف المعاش:

شروط استمرار الدعم المالي للمطلقة

الانتقال للعيش في منزل العائلة: سواء انتقلت المطلقة للعيش مع أسرتها أو أبنائها، فإن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف الدعم، إذ يعتمد البرنامج على تحقيق الاستقلالية المعيشية للمستفيدة.

تقديم وثائق غير صحيحة: تقديم مستندات مزورة أو منتهية الصلاحية بغرض إثبات الأهلية يعرض المستفيدة لفقدان المعاش.

الإقامة في بيت الزوج السابق: في حال كانت المطلقة تقيم مع زوجها السابق بدون أبنائها، فهذا يُعد إخلالًا بشروط الاستحقاق.

عدم تحديث البيانات الشخصية أو الأسرية: على المستفيدة متابعة تحديث بياناتها في المواعيد التي تحددها الوزارة، لضمان استمرار الأهلية.

التنازل الطوعي عن المعاش: أي قرار من المستفيدة بالتخلي عن المعاش لأي سبب يؤدي إلى توقف الصرف.

الإقامة في مؤسسات رعاية أو مراكز علاج أو السجن: إذ لا يُسمح بالاستفادة أثناء الإقامة في هذه الأماكن.

الحصول على دخل ثابت يتجاوز الحد المانع: إذا التحقت المستفيدة بوظيفة حكومية أو خاصة، أو حصلت على مصدر دخل يزيد عن الحد المانع للدعم، سيتم إيقاف المعاش.

عدم البحث عن عمل مع القدرة على الكسب: على المطلقة المشاركة بجدية في البحث عن وظيفة إذا كانت قادرة جسديًا وعقليًا على العمل.

عدم المشاركة في برامج التأهيل والتدريب: يجب الالتزام بالبرامج التي تقدمها الوزارة لتحسين فرص العمل.

الزواج مرة أخرى: إذا تزوجت المطلقة من رجل آخر، فإن مسؤوليتها المالية تنتقل للزوج الجديد، ويُوقف الدعم.

غياب شرط الاستقلالية السكنية: يجب على المستفيدة إثبات استيفاء هذا الشرط لضمان استمرار المعاش.

الوفاة: يُوقف المعاش بعد وفاة المستفيدة ولا يُورّث للأبناء.

يختلف مقدار الدعم المالي للمطلقة باختلاف وضعها المعيشي وعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل الإجمالي للأسرة. تقوم الوزارة بمراجعة شهرية لحالة كل مستفيدة، حيث تراقب أي تغير في الدخل أو الظروف الاجتماعية، وقد يؤدي أي تحسن مادي أو زيادة في الدخل لأي فرد من أفراد الأسرة إلى انخفاض قيمة المعاش أو توقفه بالكامل.

لتسهيل متابعة قيمة الدعم، توفر الوزارة حاسبة إلكترونية على موقعها الرسمي تمكن المستفيدات من معرفة المبلغ المستحق بدقة، ما يعزز الشفافية ويقلل من أي لبس أو سوء فهم بشأن استحقاق المعاش.