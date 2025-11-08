لليوم التالي على التوالي.. نفاد حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 02:12 مساءً - لليوم التالي على التوالي أظهرت نتائج الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف المصري الكبير الوصول للحد الأقصى للزيارة، ونفاذ فرص الحجز لزيارة المتحف اليوم، ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف، وذلك نتيجة الإقبال الشديد.

وكانت الحجوزات مقتصرة اليوم على الحجز عبر الموقع الرسمي للمتحف، وهو القرار الذي سيتم تطبيقه أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وفي العطلات الرسمية، وذلك لتنظيم الزيارة.

وبالأمس وفي ضوء الإقبال الكبير من الزائرين على المتحف المصري الكبير ووصول أعداد الزيارة اليوم إلى أكثر من السعة التشغيلية الكاملة المقررة للمتحف، تم إيقاف بيع التذاكر، وقررت إدارة المتحف، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة لليوم السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط (www.gem.eg).

ووفقاً للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معاً طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

وأكدت الإدارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.

وأضافت أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها في مواعيدهم المحددة دون أي تغيير.

كما أعربت الإداره عن شكرها وتقديرها لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، مشيدة بالحماس والإقبال الكبير الذي يعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أهم الصروح الثقافية والحضارية في العالم.