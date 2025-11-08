نزيف بسبب ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يكشف عن تعرض زوجته لوعكة صحية شديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرض زوجته لأزمة صحية كبيرة بعد ولادة صعبة، استدعت في البداية لعملية وتدخل جراحي بسبب إصابتها بنزيف، ثم حجزها في العناية المركزة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد محمود عبد العزيز:” قدر ولطف، مراتى فى العناية المركزة بعد ولادة صعبه ثم نزيف داخلى ثم عملية وتدخل جراحى، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم”. آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنية، هو مسلسل وتر حساس 2، وهو من إنتاج المتحدة استوديوز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج وحسن بلاسى، يشارك فى بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.

تفاصيل مسلسل “وتر حساس”

كما شارك محمد محمود عبد العزيز، مؤخرا في مسلسل برغم القانون الذى شارك فى بطولته إلى جانب، إيمان العاصى هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى،، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.