رئيس المتحف المصري الكبير: كل القطع الأثرية مزودة بنظام إنذار متطور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 02:12 مساءً - قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير ، إن المتحف يسع 100 ألف قطعة أثرية يعرض الآن 55 ألف قطعة، مشيرا إلى أن مجموعة توت عنخ آمون هي المجموعه الرئيسة الآن، وستظل المعلم الريسي للمتحف.

جاء ذلك خلال كلمته مع الإعلامية راندا أبو العزم خلال منتدى مصر للإعلام في نسخته الثالثة ، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

وشدد على أن المتحف يتمتع بكافة أوجه التأمين من شركات أمن وكاميرات تحيط بالمتحف بالكامل والمخازن ومعامل الترميم، كما أن القطع تحتوي علي شرائح انذار لو تحركت اي قطعه يطلق الانذار ، و يتمتع المتحف بالتأمين علي أعلى مستوى.

وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.