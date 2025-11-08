إقبال كبير من المصريين بالكويت للتصويت في انتخابات النواب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 02:12 مساءً - واصلت الجالية المصرية في الكويت، التصويت بإقبال كبير في ثاني أيام اقتراع المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت تحت إشراف السفير المصري بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد جابر أبوالوفا.

وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب توافد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بأعداد غفيرة منذ بدء عملية التصويت وحتى انتهاء الموعد المقرر لإغلاق عملية التصويت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 7 و8 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بينما حددت يومي 10 و11 نوفمبر لتصويت المصريين في الداخل، على أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر المقبل وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

وأجرى المستشار بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات مع عدد من سفراء مصر وقناصلها المنوط بهم الإشراف على مراكز الاقتراع بداخل مقار السفارات والقنصليات في الخارج، وذلك عبر تقنية (فيديو كونفرانس) حيث أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم، وعدم وجود أية عقبات أو مشاكل تعترض الانتخابات.

وقال عدد من السفراء المصريين إن هناك إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح مراكز الانتخابات لأبوابها في التاسعة صباحا، لا سيما في الدول العربية، مع توقعات بزيادة تلك الأعداد بعد فترة ظهر اليوم حيث ستكون مواعيد العمل الرسمية في الأشغال والأعمال قد انتهت، بما يسهل للناخب التوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته.

يشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب، يُجرى في 139 مقرا انتخابيا بداخل السفارات والقنصليات المصرية وتتوزع تلك المقار على 117 دولة حول العالم، وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.