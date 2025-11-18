نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين توقع مذكرة تفاهم مع شركة NHC لتطوير القطاع العقاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، وشركة NHC، مذكرة تفاهم لبحث أطر التعاون في المجالات ذات العلاقة بفرع التقييم العقاري، وتعزيز التعاون بين الجهتين لتطوير قطاع التقييم العقاري ورفع جودة ممارساته في المملكة، وذلك في معرض سيتي سكيب العالمي في مدينة الرياض.

ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل المنديل، ومن جانب NHC الرئيس التنفيذي محمد البطي.

وتتضمن المذكرة تبادل الخبرات والمعارف التي تعزز العلاقة التعاونية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في المجالات المشتركة، والاستفادة من البرامج المقدمة عبر أكاديمية تقييم، وبناء وتطوير الكوادر البشرية في مجالات التقييم بما يعزز ويدعم جودة الكفاءات الوطنية، إضافةً إلى تمكين الشركة من الاستفادة من الخدمات التقنية لمنصة "قيّم" الإلكترونية