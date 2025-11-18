جميلة سامح عبد العزيز تفجّر مشاعرها المكبوتة وتكشف: "كتبت علشان أقدر أتنفّس"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض اليوم فيلم وجع الفراق لـ جميلة سامح عبد العزيز ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وحرص عدد من نجوم الفن علي حضور الفيلم منهم شريف حافظ ونسرين أمين وبوسي شلبي، وحضر الفيلم عدد كبير من الجمهور في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية والذي عرض مجانًا دون تذاكر.

ومن جانبه، كشفت جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، عن كواليس أصعب أيام مرت بها قبل رحيل والدها، وكيف حاولت إخفاء ضعفها لتمنحه القوة في أواخر أيامه.

وقالت جميلة إنها كانت تلازم والدها قبل دخوله المستشفى، وتحاول دائمًا أن تكون مصدر دعمه: "كنت بحاول أبقى قوية قصاده، علشان ما يحسش إنه ضعيف، الإحساس ده صعب قوي وأنا كنت عايزة أحوشه عنه".

وأضافت أنها كانت تقضي ساعات طويلة معه في مشاهدة الأفلام التي أحباها سويًا، خاصة أنه كان يعلم شغفها بالإخراج، مشيرة إلى أن مشاعرها كانت مكتومة داخلها من أجل عائلتها كلها، وليس من أجله فقط.

وتابعت: "بعد ما بابي توفى، حسيت إني تايهة… ما عرفتش أعبّر عن كل اللي جوايا. وفجأة لقيت نفسي بكتب. الكتابة كانت المتنفس الوحيد اللي عرفت أطلع بيه إحساسي".

وكشفت جميلة أنها طوّرت ما كتبته حتى أصبح مشروعًا حقيقيًا، ثم عرضته على خالها ووالدتها وأشقائها فانبهر الجميع. كما عرضته على المخرجة إيمان درويش ومدير التصوير عمر كمال والنجم خالد الصاوي، الذين عبّروا عن حماس شديد لتنفيذه.

وتقول جميلة إن أكثر ما أثّر فيها هو أن الجميع أرادوا تنفيذ العمل في البداية من أجل والدها الراحل، ثم تحوّل الحماس ليكون دعمًا لها هي شخصيًا: "مقدرتش أشكرهم… وقفوا جنبي بجد".