مفاجأة للعمالة المصرية.. قرار عاجل من السعودية يسعد كل الوافدين | وتنفيذه خلال ساعات

الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص الكثير من الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية على معرفة أحدث تفاصيل تأشيرة الزيارة العائلية، خاصة بعد سلسلة التحديثات الجديدة التي أُدخلت على هذه الخدمة بهدف تحسين التجربة وتسهيل الإجراءات أمام المقيمين الراغبين في استقدام أسرهم لفترة مؤقتة.

قرارات جديدة من السعودية بشأن التأشيرة العائلية

وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة الرقمية، وتبسيط الخطوات الخاصة بإصدار التأشيرات، بما يواكب التوسع الملحوظ في الخدمات الإلكترونية داخل المملكة.

وتركز التعديلات الجديدة على تقديم خدمة أكثر سلاسة ووضوحًا عبر المنصات الرقمية، وذلك من خلال:

خطوات دقيقة ومبسطة لتقديم الطلبات.

تقليص المدة اللازمة لإصدار التأشيرة.

إتاحة إمكانية متابعة الطلب لحظة بلحظة عبر حساب المتقدم، دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية.

أبرز التعديلات على شروط الزيارة العائلية

شملت التحديثات عددًا من الضوابط المهمة، ومنها:

ضرورة أن تكون هوية المقيم سارية طوال مدة الزيارة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة في الطلب الإلكتروني.

أن يكون جواز سفر الزائر ساريًا لمدة كافية تضمن دخوله وخروجه من المملكة دون معيقات.

اعتماد نظام تدقيق أكثر دقة لمراجعة الطلبات.

تطوير آليات سداد الرسوم لتصبح أوضح وأكثر مرونة.

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية بعد التحديث

تمر عملية التقديم عبر المنصة الرسمية بعدة مراحل سهلة، وهي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية واختيار خدمة الزيارة العائلية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات اللازمة.

استكمال سداد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني.

إرسال الطلب للمراجعة ومتابعته باستمرار حتى صدور الموافقة.

وتعكس هذه التحديثات اهتمام المملكة بتطوير خدماتها للمقيمين، وتلبية احتياجاتهم الأسرية عبر إجراءات إلكترونية حديثة وموحدة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع مستوى رضا المستفيدين.

ويمكن الاستعلام عن الطلب بسهولة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية، والبداية مع الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية التابعة لوزارة الخارجية ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وبعدها النقر على خيار الاستعلام. وتحديد خدمة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة، لتظهر نتيجة الطلب خلال ثوانٍ، سواء بالموافقة أو الرفض أو استمرار المراجعة.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

أوضحت وزارة الخارجية أن الموافقة على طلب الزيارة العائلية تتطلب عدة شروط، من أبرزها: