تحول الألعاب الإلكترونية من ترفيه لـ إدمان.. قصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:15 مساءً - نجح مسلسل لعبة وقلبت بجد في تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، لما تناقشه من قضايا اجتماعية في عصرنا الحالي خاصة بعد دخول عالم الألعاب الإلكتروني وتأثيرها على الأطفال.

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل لعبة وقلبت بجد، برسالة مباشرة لأفراد الأسرة، عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وأنها تتحول مع مرور الزمن لإدمان بعدما يتم السيطرة الكالمة على مستخدميها.

وينتج عن الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية إلى تحول السلوك والوعي، فمستخدميها لا يفرقون بين الترفيه والإدمان.

وتمكن المسلسل من جذب انتباه المشاهدين، وجعلهم يترقبون عرض الحلقات الباقية من أحداث المسلسل.

قصة مسلسل لعبة وقلبت بجد

تدور أحداث مسلسل لعبة وقلبت بجد في إطار اجتماعي يتمتع بالإثارة والتشويق، وتدخل في حياة الأسر، الألعاب الإلكترونية التي تحول مستخدميها لمدمنين بدلًا من أن تكون هواية وقت الفراغ.

أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

يشارك في مسلسل لعبة وقلبت بجد باقة من النجوم، أبرزهم: الفنان أحمد زاهر، وابنته منى أحمد زاهر، وعمر الشناوي، ودنيا المصري، وشريف إدريس، وغيرهم.