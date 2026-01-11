ناقلة لكأس السوبر الإسباني مجانًا.. تردد STUDIO UEA...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:15 مساءً - تعد قناة STUDIO UEA من القنوات الرائدة التي تحظى بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والرياضة والدراما والبرامج الثقافية، ومع حرص إدارة القناة على مواكبة التطور التقني وتقديم تجربة مشاهدة مميزة تم الإعلان عن تحديث ترددها خلال الفترة الأخيرة لضمان بث أكثر وضوحًا واستقرارًا، خاصة مع نقل أحداث رياضية بارزة مثل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد المقام في السعودية.

تردد STUDIO UEA الجديد 2026

نجحت القناة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل القنوات العربية الشامل، وتحظى بنسبة بحث مرتفعة نظرًا لمحتواها الحصري والمتنوع، ويمكن استقبالها من خلال البيانات التالية:

التردد: 11173

معدل الترميز: 6500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد STUDIO UEA على جهاز الاستقبال

يمكنك إضافة أو تحديث القناة على جهاز الرسيفر بسهولة دون الحاجة إلى فني مختص، وذلك باتباع الخطوات التالية: