هل تنقل السوبر الإسباني؟ تردد قناة السعودية الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:15 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية، حيث يحتضن ملعب الإنماء بجدة مواجهة نارية تجمع بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، في كلاسيكو يُعد الأبرز على الساحة الكروية مع بداية العام.

وتزداد عمليات البحث قبل انطلاق اللقاء حول القنوات الناقلة للمباراة، وعلى رأسها قناة السعودية الرياضية الأولى، خاصة في ظل إقامة البطولة على الأراضي السعودية وكونها من أبرز القنوات الرياضية المفتوحة في المنطقة.

هل تنقل قناة السعودية الرياضية الأولى نهائي السوبر الإسباني؟

حتى الآن، لم تُعلن قناة السعودية الرياضية الأولى نقل مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر شاشتها أو عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تعود حقوق بث البطولة حصريًا إلى تطبيق ثمانية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتالي، لن يكون الكلاسيكو متاحًا عبر قنوات السعودية، سواء المشفرة أو المفتوحة، على النايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي برشلونة وريال مدريد

رغم عدم نقل المباراة عبر السعودية الرياضية، إلا أن هناك عددًا من القنوات الأجنبية المفتوحة التي تبث اللقاء عبر أقمار صناعية مختلفة، أبرزها قنوات Arena Sport وArena Premium في صربيا وكرواتيا، إلى جانب Digi Sport Romania، وSport 1 Hungary، وSportdigital FUSSBALL HD، إضافة إلى M+ Liga de Campeones HD، ما يتيح بدائل متعددة للمشاهدين خارج المنطقة العربية.

كيفية المشاهدة المجانية لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

يبقى تطبيق ثمانية هو الخيار الأساسي والوحيد لمتابعة نهائي كأس السوبر الإسباني داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر بثًا مباشرًا مجانيًا للمباراة بجودة عالية، مع تعليق عربي وتغطية شاملة لأحداث النهائي.