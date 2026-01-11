مفبرك بالذكاء الاصطناعي أم لا.. ما حقيقة فيديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:15 مساءً - لا تزال البلوجر حبيبة رضا تتصدر التريند، لتصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إليها ولا نعلم مدى صحته إذا كان حقيقيًا أم من صنع الذكاء الاصطناعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المنسوب للبلوجر حبيبة رضا، على نطاق واسع مسببًا حالة جدل، خاصة لالتزام حبيبة رضا بالصمت دون كشف حقيقة الفيديو المتداول.

تضمن مقطع الفيديو ظهور حبيبة رضا برفقة شاب يدعى شهاب الدين، في وضع خاص، لكن لم يتم التحقق من حقيقة الفيديو إذا كان مفبرك أم لا.

وفضلت البلوجر حبيبة رضا الالتزام بالصمت وعدم الرد على تلك الأنباء المتداولة، واستمرت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وانقسمت الآراء على السوشيال ميديا، فالبعض يرى أن الفيديو حقيقي ويزدادون من نشره على نطاق واسع، والأخر يتساءل عن حقيقة الفيديو إذا ما كان تم صنعه بتقنيات الذكاء الاصطناعي من عدمه.