تل أبيب تحذر غزة: خطط عسكرية محتملة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:15 مساءً - أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" اليوم الأحد، أن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأكد ساعر على ضرورة قيام حركة حماس بتسليم أسلحتها، بالإضافة إلى دعوة السلطة الفلسطينية لإنهاء أي حملات دبلوماسية ضد إسرائيل على المستوى الدولي.

وفي تطور ميداني، تشير تقارير محلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تركز العملية على توسيع نطاق السيطرة في المدينة، بما يتجاوز الحدود الميدانية الحالية التي حددتها القوات الإسرائيلية، في إطار الاستعداد لأي فشل محتمل لمسار نزع سلاح حماس.

وبحسب المصادر، فإن تل أبيب ستحتاج إلى موافقة واشنطن قبل الشروع في أي تحرك عسكري، في ظل سعي الإدارة الأمريكية للحفاظ على "الهدنة الهشة" التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2025، وضمان استمرار جهود خطة ترامب للسلام في المنطقة.

من جهة أخرى، يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" حذر من نجاح أي اتفاق على نزع السلاح، ما دفعه لإعداد خطط بديلة لمواجهة أي تطورات مفاجئة في قطاع غزة، بما يتيح لإسرائيل التحرك بسرعة عند الضرورة.