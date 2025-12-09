الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، أصبح برنامج حساب المواطن أحد أهم أدوات الدعم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى رفع جودة الحياة ومساندة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة . ومع اتساع دائرة المستفيدين وارتفاع التفاعل مع البرنامج، برزت تساؤلات كثيرة حول أهلية غير السعوديين للحصول على الدعم، خصوصا في ظل حالات اجتماعية متنوعة داخل المجتمع السعودي ورغم أن القاعدة الأساسية في البرنامج واضحة وتنص على قصر الاستفادة على المواطنين السعوديين فقط، إلا أن هناك حالة واحدة استثنائية أتاح فيها البرنامج إمكانية ضم غير السعودي تحت مظلة الدعم. وهذا الاستثناء أثار كثيرًا من النقاش والتساؤلات، نظرًا لطبيعته الخاصة وصلته بالتركيبة الاجتماعية داخل المملكة جلطعت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توضيح عاجل من حساب المواطن .. استفادة غير السعوديين ممكنة بشرط واحد فقط!

من هو المستفيد الأساسي؟

وفق الضوابط الرسمية لبرنامج حساب المواطن، فإن المستفيد الرئيسي يجب أن يكون سعودي الجنسية. هذه القاعدة تمثل الأساس الذي بني عليه البرنامج، إذ يستهدف بشكل مباشر المواطن السعودي لضمان حصوله على دعم يساهم في تحسين مستوى معيشته وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليه.

لكن هذا الشرط لا يعني بالضرورة رفض جميع الحالات المرتبطة بغير السعوديين، فالبرنامج ينظر كذلك إلى طبيعة الأسرة وتكوينها عند تحديد الأهلية.

المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي

أوضح البرنامج أن هناك استثناء محدد يسمح فيه لغير السعودي بالاستفادة من الدعم، ولكن ليس كمستفيد رئيسي، بل كتابع ضمن ملف مستفيد سعودي.

هذا الاستثناء ينطبق فقط على المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي. ففي هذه الحالة، يحق للزوجة السعودية أن تتقدم بطلب الدعم كمستفيدة رئيسية، وأن تدرج زوجها غير السعودي وأبنائها ضمن التابعين في نظام البرنامج.

وبمعنى أوضح:

المستفيدة الرئيسية = الزوجة السعودية

التابعون = الزوج غير السعودي + الأبناء (إن وجدوا)

بهذه الطريقة، تضمن الأسرة حصولها على الدعم، مع بقاء شرط الجنسية للمستفيد الرئيسي ثابتًا.

لماذا تم اعتماد هذا الاستثناء؟

لا يأتي الاستثناء دون مبرر، بل يعكس اعتبارات إنسانية واجتماعية تتعلق ببنية المجتمع السعودي. فهناك عدد من المواطنات السعوديات متزوجات من غير سعوديين، ويتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، سواء كان الزوج غير قادر على العمل أو يواجه صعوبات قانونية أو اقتصادية.

إتاحة هذا الاستثناء يمثل دعمًا لهذه الفئة، وضمانًا لعدم حرمان أسر هنالك سعودية في أساسها من حقوق الدعم بسبب جنسية الزوج فقط.

لكن هذا الاستثناء لا يعني فتح الباب لغير السعوديين عمومًا، بل يظل مقيدًا بشروط دقيقة تضمن عدم استغلال النظام.

الشروط والوثائق المطلوبة للاستفادة في هذه الحالة

للحصول على الدعم في هذا الإطار الخاص، يشترط البرنامج توفر ما يلي: