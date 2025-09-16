من العدسات إلى القطرات؟كشفت دراسة حديثة أن قطرات العين قد تتيح للمصابين بطول النظر الشيخوخي التخلص من العدسات والنظارات الطبية، مع توفير علاج آمن وفعّال.

وطول النظر الشيخوخي يظهر عادة بعد الأربعين، عندما تصبح عدسة العين أقل مرونة، ما يعيق الرؤية القريبة ويجبر الشخص على إبعاد النصوص لقراءتها.

واستخدم خبراء من الأرجنتين قطرات تحتوي على مادة “البيلوكاربين” لتضيّق حدقة العين وتحفّز العضلة المسؤولة عن التحكم في شكل العدسة، بالإضافة إلى الديكلوفيناك المضاد للالتهابات. وقد أظهرت التجربة على 766 مشاركاً نتائج ملحوظة، حيث تمكنت أغلبية المشاركين من قراءة أسطر إضافية بعد استخدام القطرات مرتين يومياً، واستمر التحسن في الرؤية لمدة تصل إلى عامين.

وقالت جيوفانا بينوزي، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لطب طول النظر الشيخوخي في بوينس آيرس: “الحلول الحالية مثل النظارات أو الجراحة لها قيود، في حين أظهرت قطراتنا تحسناً سريعاً ومستداماً في الرؤية القريبة لجميع التركيزات”.

ومع ذلك، حذر البروفيسور بوركهارد ديك من الاستخدام الطويل لمادة البيلوكاربين، إذ قد يؤثر على الرؤية الليلية ويزيد من إجهاد العين، مع احتمال نادر لانفصال الشبكية.