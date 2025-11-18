الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة فورد عن تحالف جديد مع عملاق التجارة الإلكترونية أمازون لإطلاق منصة رقمية لبيع سياراتها المستعملة المعتمدة عبر خدمة أمازون أوتو، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو سوق السيارات الرقمية.

فورد تتحالف مع أمازون لإطلاق منصة بيع السيارات المستعملة

وبموجب الشراكة، سيتمكن العملاء من تصفح سيارات فورد المستعملة المعتمدة، تمويلها وشرائها مباشرة عبر موقع أمازون، مع بقاء دور الوكلاء المحليين محورياً في عملية التسليم. ويتيح النظام استعراض مخزون الوكلاء المشاركين، وإنجاز معظم الإجراءات إلكترونياً قبل تحديد موعد استلام السيارة.

وأكدت فورد أن جميع السيارات المعروضة ستأتي مع ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً أو قبل قطع 1000 ميل، أيهما أقرب، ما يعزز ثقة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت.

وتعمل المنصة بطريقة مشابهة لتجربة التسوق التقليدية على أمازون، حيث يمكن للمستخدمين البحث وفق الطراز والفئة واللون والمواصفات، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم وتوقيع المستندات إلكترونياً.

وكانت أمازون قد دخلت مجال بيع السيارات العام الماضي عبر عرض سيارات هيونداي الجديدة، بينما يفتح التعاون الجديد مع فورد الباب أمام سوق موازية تشمل السيارات المستعملة المعتمدة، وهي فئة تشهد نمواً متسارعاً.

وستتوفر سيارات فورد عبر أمازون أوتوفي المرحلة الأولى داخل أسواق محدودة تشمل لوس أنجلوس، سياتل، ودالاس، على أن تتوسع تدريجياً خلال الفترة المقبلة.