مضاعفات خطيرة لداء السكري

مضاعفات خطيرة لداء السكريأكدت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة آنا كوزنتيسوفا، أن السكري قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل بتر الأطراف السفلية والفشل الكلوي.

ووفقا لها، يزيد داء السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضا.

وتحذر الطبيبة، من أن الارتفاع المزمن لمستوى السكر في الدم يعمل كسم بطيء يدمر الأوعية الدموية والأعصاب في جميع أنحاء الجسم. وقد تكون العواقب وخيمة، حيث يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، وتصلب الشرايين، وارتفاع مستوى ضغط الدم بشكل حاد. علاوة على ذلك، يتطور اعتلال الكلية السكري، ما قد يؤدي إلى قصور كلوي مزمن والحاجة إلى غسيل الكلى. ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بـ”القدم السكرية”، ما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وإلى تقرحات والتهابات وخطر بتر الأطراف.

وتؤكد الطبيبة، أن تلف شبكية العين الناتج عن داء السكري يؤدي إلى ضعف البصر بشكل لا رجعة فيه، وفي بعض الحالات إلى العمى.

ووفقا لها، يؤثر هذا المرض سلبا على الجهاز العصبي، مسببا اعتلالا عصبيا مصحوبا بألم وتنميل ومشكلات في الجهاز الهضمي وضعف الانتصاب لدى الرجال.