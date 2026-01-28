5 فوائد صحية للكَمُّون

5 فوائد صحية للكَمُّونالكَمُّون ليس مجرد بهار يضيف نكهة مميزة لأطباقك؛ بل يحمل فوائد صحية مذهلة تجعله إضافة قيِّمة لنظامك الغذائي.

فبسبب غناه بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، يمكن للكمون أن يدعم الهضم، ويعزز المناعة، ويحسن صحة القلب.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية عن أبرز 5 فوائد صحية للكمون.

تحسين الهضم

تقول اختصاصية التغذية، شارلوت فور غرين: «الكمون من التوابل الطاردة للغازات، مما يعني أنه يُحسِّن الهضم».

وتُشير البحوث إلى أن الكمون قد يكون مفيداً بشكل خاص لمن يُعانون من متلازمة القولون العصبي؛ حيث يُمكن أن يُحسّن الأعراض بشكل ملحوظ، ولا سيما في حالات متلازمة القولون العصبي التي يغلب عليها الإمساك. ويُعتقد أن هذا التأثير يعود لاحتواء الكمون على مركبَي الثيمول والكومينالديهايد. وهناك أدلة تُشير إلى أن هذين المركبين يُنشّطان الغدد التي تُفرز الإنزيمات الهاضمة والأحماض والصفراء، مما يُحسّن تكسير الدهون، وامتصاص العناصر الغذائية، ويمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغازات بعد الوجبات.

تحسين مستويات الكوليسترول

تقول اختصاصية التغذية نيكولا لودلام-راين: «تشير بعض البحوث إلى أن مستخلص الكمون قد يُساعد في تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL)».

وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول 3- 5 قطرات من مستخلص الكمون 3 مرات يومياً لمدة 45 يوماً، يُقلل من الكوليسترول الضار بنسبة 10 في المائة.

توازن سكر الدم

على الرغم من أن البحوث تشير إلى أن استخدام الكمون بانتظام في الطهي قد يساعد مرضى السكري على ضبط مستوى السكر في الدم، فإن تناول مكملات الكمون يبدو أنه يوفر فوائد أكبر.

فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الكمون يومياً يُحسّن صحة التمثيل الغذائي بنفس فاعلية دواء أورليستات لإنقاص الوزن، بينما تشير دراسة أخرى إلى أن المركبات الموجودة في الكمون قد تُقلل من خطر مضاعفات مرض السكري، بما في ذلك تلف العينين والكليتين والأعصاب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن

عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يُمكن للكمون أن يُعزز عملية التمثيل الغذائي، ويُساعد في التحكم في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويُقلل من دهون الجسم.

ووجدت إحدى الدراسات العلمية أن المشاركين الذين أضافوا 3 غرامات (نحو ملعقة صغيرة) من مسحوق الكمون إلى الزبادي انخفض وزنهم، ومؤشر كتلة الجسم لديهم، ومحيط خصرهم، وكتلة الدهون لديهم خلال 3 أشهر.

كما وجدت دراسة أخرى أن تناول جرعة عالية من مكملات الكمون مع الليمون لمدة 8 أسابيع يقلل الشهية ويدعم فقدان الوزن.

تعزيز الصحة الإدراكية

يحتوي الكمون على مزيج رائع من المركبات النباتية المفيدة، مثل الفلافونويدات والفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم.

وهذا يعني أن لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وقدرة على الحد من الالتهاب المزمن المرتبط بكثير من الأمراض، بما في ذلك مرض ألزهايمر.*وكالات

