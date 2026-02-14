مواجهة الحسم.. موعد مباراة ضد كايزر تشيفز في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة حاسمة يخوضها الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز، في لقاء مرتقب ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في إطار الجولة السادسة والأخيرة، حيث تضم المجموعة الرابعة إلى جانب الفريقين كلًا من المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد، في مجموعة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

ترتيب الزمالك في كأس الكونفدرالية

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر كايزر تشيفز صاحب الـ10 نقاط، ما يجعل المواجهة فاصلة لتحديد المتأهلين. وكان الزمالك قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام زيسكو بهدف دون رد، بينما نجح الفريق الجنوب إفريقي في تحقيق الفوز على المصري بنتيجة 2-1.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار في هذه المباراة لضمان بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي دون انتظار نتائج أخرى.

موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

يتم نقل اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي.

معلق مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

أسندت مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق الرياضي علي محمد علي.