متى أول أيام الشهر الكريم.. موعد رؤية هلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:22 مساءً - مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، يهتم المسلمين بالتعرف على موعد رؤية هلال رمضان 2026 في مصر وأفضل الأدعية، حيث إن تلك الرؤية تحدد ميعاد بداية شهر الصيام بشكل رسمي.

موعد رؤية هلال رمضان 2026

من المقرر بأن يكون موعد رؤية هلال رمضان 2026 في مصر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الحالي والموافق 29 شعبان 1447 هجري.

ولكن تشير الحسابات الفلكية، بأن هلال شهر رمضان سيولد سيغرب بعد الشمس بحوالي 3 دقائق بالمملكة، وكذلك يغرب بعد الشمس بحوالي 4 دقائق في القاهرة.

تتراوح مدة بقاء الهلال في باقي محافظات مصر بين ثلاث وأربع دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية تختلف مدة بقاء القمر بعد غروب الشمس لتتراوح ما بين دقيقة إلى 12 دقيقة.

يوم الخميس أول أيام شهر رمضان فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير 2026 هو آخر أيام شهر شعبان 1447، بينما يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان الكريم فلكيًا.

أفضل أدعية استقبال رمضان 2026

أما عن أفضل أدعية استقبال شهر رمضان 2026 تتمثل كما يلي: