وزير الري: مستمرون في إدارة الموقف المائي بكفاءة والمتابعة على مدار الساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:23 مساءً - ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل؛ جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفى المقبل.

وتم عرض الموقف الحالي للطلب على المياه في ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي وموجه ارتفاع درجان الحرارة التي شهدتها البلاد مع نهاية شهر يناير 2026 وخلال شهر فبراير الحالي؛ التي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتي أدت لوجود طلب مضاعف علي مياه الري والشرب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام، استلزمت إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية، وتم استعراض جهود أجهزه الوزارة في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكه الترع لمواجهة الطلب المتزايد علي المياه فى التوقيتات المناسبة.

وأكد الدكتور سويلم، استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة.

كما أكد مواصلة العمل بجميع أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.