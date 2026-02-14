أليو ديانج للأهلي: محدش يكلمني تاني فى التجديد.. عندي عرض بـ225 مليوناً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:23 مساءً - كشف مصدر في الأهلي تفاصيل قرار المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بالرحيل عن القلعة الحمراء، بانتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض اللاعب جميع ضغوط ومحاولات النادي لتجديد عقده.

تفاصيل عرض ديانج

وقال المصدر، إن آليو ديانج أغلق باب البقاء فى الأهلي تماماً منذ أيام قليلة، بعدما أكد لإدارة القلعة الحمراء أنه يمتلك عرضاً خارجياً بقيمة 4 ملايين يورو سنوياً ـ ما يقارب 225 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ كبير للغاية لا يمكن رفضه، خاصة أنه يرغب فى خوض تجربة أخرى، مُكتفياً بالفترة التي قضاها فى الأهلي وحقق خلالها الكثير من النجاحات والبطولات المحلية والقارية والعالمية.

مستقبل أليو ديانج

وشدد المصدر على أن وجهة ديانج المُقبلة غير معلومة حتى الآن، فاللاعب أكد لإدارة الأهلي أنه يمتلك عرضاً بـ4 ملايين يورو سنوياً، وسط أنباء عن وصول هذا العرض من فالنسيا الإسباني، فيما قالت تقارير أخرى إن العرض من الإمارات.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أغلقت ملف التفاوض مع ديانج تماماً ولم تعد تفكر فيه، وستبدأ الأسابيع القليلة المقبلة رحلة البحث عن بديل أجنبي.

الأهلي يستعد لمواجهة الجيش الملكي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كيف يحافظ الأهلي على قمة المجموعة؟

ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل على الجيش الملكي المغربي من أجل تأكيد قمة المجموعة بعدما ضمن التأهل في الجولة الماضية.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويتربع فريق الأهلي على صدارة المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

أخر ظهور للأهلي أفريقياً

وكان آخر ظهور للأهلي في دور المجموعات عندما تعادل سلبياً خارج أرضه أمام شبيبة القبائل الجزائري فيما فاز الجيش الملكي المغربى على يانج أفريكانز التنزانى بهدف دون رد في نفس الجولة.