تردد قناة مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:22 مساءً - يتواصل اهتمام الجماهير بالبحث عن تفاصيل مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز، خاصة ما يتعلق بالقنوات المفتوحة المجانية الناقلة للمواجهة المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية تجمع الفريقين ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات، في لقاء مصيري سيؤثر بشكل كبير على شكل المنافسة وفرص التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة للفريق الأبيض الذي يحتاج لتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل رسميًا إلى المرحلة المقبلة، في ظل صراع محتدم داخل المجموعة وتقارب النقاط بين الفرق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مع اقتراب صافرة البداية، ارتفعت وتيرة البحث عن القنوات المجانية التي ستنقل اللقاء، خصوصًا لمن يرغب في متابعته دون اشتراك.

وقد أعلنت قناة أون تايم سبورتس الأرضية إذاعة المباراة مجانًا عبر البث الأرضي داخل مصر، ما يتيح للمشاهدين متابعة المواجهة دون الحاجة لاشتراكات أو أجهزة استقبال مشفرة.

تردد القناة الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

يمكن استقبال القناة التي ستجمع بين الفارس الأبيض و كايزر تشيفز عبر البث الأرضي من خلال التردد التالي: UHF: 32.

طريقة تشغيل القناة الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

لمشاهدة المباراة عبر البث الأرضي، يمكن اتباع الخطوات التالية: