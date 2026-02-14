القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سانت إيلوي لوبوبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 01:22 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة الهلال السوداني ونظيره سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، في المواجهة الحاسمة التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026

الهلال السوداني في مهمة الصدارة أمام سانت إيلوي لوبوبو

يستضيف الهلال السوداني فريق سانت إيلوي لوبوبو على ملعب "ستاد أماهورو" برواندا، ويدخل سيد البلد اللقاء وهو يتربع على قمة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل كمتصدر للمجموعة دون النظر لنتائج المنافسين.

يخوض الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة رغم تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام مولودية الجزائر (2-1)، ويحتاج الهلال للنقاط الثلاث لتجنب الدخول في حسابات معقدة مع المولودية (7 نقاط) وصن داونز (6 نقاط)، خاصة وأن جميع فرق المجموعة تمتلك حظوظاً في التأهل قبل هذه الجولة الختامية.

في المقابل، يدخل فريق سانت إيلوي لوبوبو اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ويتمسك الفريق الكونغولي بأمل ضئيل في التأهل، حيث يحتاج للفوز على الهلال مع انتظار نتائج المواجهة الأخرى بين صن داونز ومولودية الجزائر.

موعد مباراة الهلال ضد سانت إيلوي لوبوبو

03:00 مساءً: بتوقيت السودان، القاهرة، القدس، والخرطوم.

04:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، عمان، وبغداد.

05:00 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.

02:00 مساءً: بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسانت إيلوي لوبوبو اليوم

تُنقل المباراة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 3، كما تُبث المباراة عبر تطبيق TOD وخدمة beIN Connect للمشتركين.