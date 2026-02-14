من غير اشتراك وبدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:29 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المواجهة المصيرية التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

الزمالك في لقاء حسم التأهل أمام متصدر المجموعة

يستضيف الزمالك فريق كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في موقعة لا تقبل القسمة على اثنين للشياطين البيض.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر برصيد 10 نقاط، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة، دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

وفي حال التعادل، قد يتأهل الزمالك أيضاً شريطة عدم فوز فريق المصري البورسعيدي على زيسكو يونايتد في المباراة الأخرى بالمجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث البطولة في المنطقة، وقد خصصت القناة التالية لنقل اللقاء beIN Sports HD 3.

كما تُنقل المباراة عبر قناة تايم سبورتس المصرية (البث الأرضي) داخل مصر.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يمكن متابعة أحداث المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect للمشتركين.