هل تستمر العاصفة الترابية؟ الأرصاد الجوية تكشف حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:29 مساءً - يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على حالة الطقس اليوم السبت الموافق 14 فبراير الحالي 2026، وجاء ذلك تزامنًا مع تعرض البلاد الساعات الماضية بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربية والتي وصلت إلى العاصفة الترابية، وذلك في أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

أوضح خبراء الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم، تشهد طقس مائل للبرودة خلال فترة الليل وتستمر حتى الصباح الباكر، بينما خلال فترة النهار يكون الطقس من حار إلى مائل الحرارة بأغلب المناطق.

هل تستمر العاصفة الترابية؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد أتربة عالقة على بعض الأنحاء، مما يصاحبها وجود سحب منخفضة ببعض من مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وكذلك مدن القناة، وقد ينتج عنها تساقط رذاذ خفيف وغير مؤثر أيضًا.

حالة البحر المتوسط والأحمر

حذرت الهيئة أيضًا من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، والتي تكون على بعض من المناطق، فيما تتراوح سرعة ما بين 40 و50 كم/س.

أما عن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2.5 و 3.5 متر، والبحر الأحمر يكون من خفيف إلى معتدل، وكذلك ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 و 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى ببعض المناطق تكون كالآتي: