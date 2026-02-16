رياح نشطة وأتربة.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:22 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة، وجاء ذلك عبر بيانها الصادر مؤخرًا، على صفحتها الرسمية وموقعها الإلكتروني.

حالة الطقس اليوم الإثنين

أشارت الهيئة بأن حالة الطقس اليوم، يشهد استمرار ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس نهارًا من مائل الحرارة إلى حار، أما عن الطقس ليلًا يكون مائل للبرودة ويستمر حتى الصباح الباكر.

أضافتت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس الساعات المقبلة بشهد نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال، وذلك على بعض المناطق المكشوفة، والتي تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية بأغلب الأنحاء.

توقعات بتساقط أمطار خفيفة اليوم

في نفس السياق قد أضافت الهيئة أنه يوجد توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم، والتي تكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية خلال فترة النهار، بينما تصل تلك الأمطار خلال فترة الليل لبعض المناطق ومنها كل من شمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، لبعض المحافظات، فقد جاءت العظمى والصغرى لتكون كما يلي: