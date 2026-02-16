الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد شهر رمضان المبارك فرصة لبعض الاشخاص لتنظيم حياتهم اليومية وذلك بالتقليل من بعض العادات غير الصحية مثل الافراط في تناول القهوة .

كيف تتخلص من ادمان القهوة في رمضان

و تعتبر القهوة بالنسبة للبعض مصدرا اساسيا لطاقتهم اليومية؛ لذلك في رمضان يصبح الجسم بحاجة الى اعادة التكيف مع نمط جديد يحافظ على مستويات الطاقة دون تناول الكافيين .

واذا كنت تحاول التقليل من تناول القهوة قبل شهر رمضان او الامتناع عنها كاملا اليك بعض الافكار للوجبات الخفيفة التي يمكن ان ترفع من مستويات الطاقة وتوفر لك النشاط دون تناول الكافيين .ومن بين المصادر التي ترفع من مستوى طاقتك وتزيد من نشاطك اليومي

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاشو بالاضافة الى بذور الشيا والكتان اذ تعتبر من الوجبات الغنية بالبروتينات والدهون الصحية المناسبة للجسم وهذه العناصر تساعد في توفير طاقة طوال اليوم

الفواكهه المجففة

مثل التمر والزبيب المشمش المجفف والبرقوق يعد خيارا رائعا لتزويد الجسم بالسكريات الطبيعية والالياف

الشوفان

هو احد الاطعمة التي تحتوي عاى كربوهيدرات معقدة مما يعني ان الجسم يهضمها ببطىء .

البيض المسلوق

هو مصدر غني بالبروتين والفيتامينات التي تساعد في بناء العضلات وتحسين الاداء العقلي .

العصائر الطبيعية الخالية من السكر

مثل عصير البرتقال والتفاح والجزر يمكن ان تكون خيارا مثاليا لرفع الطاقة دون اللجوء الى الكافيين

الحبوب الكاملة

مثل الارز البني والشعير تعتبر مصدر رائع للطاقة المستدامة اذ تحتوي الحبوب على الالياف التي تمد الجسم بالطاقة

السبانخ والاطعمة الخضراء

الخضروات الورقية تحتوي على المعادن والفيتامينات التي تعزز من الطاقة اثناء اليوم

الماء

ترطيب الجسم هو شيء اساسي للحفاظ على طاقة الجسم اذ يؤدي نقص المياه الى الشعور بالتعب والارهاق