قائمة القنوات كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد الأهلي السعودي لاستضافة نظيره شباب الأهلي مساء الإثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا رغم اختلاف حسابات الفريقين قبل انطلاقها.

يدخل الأهلي المباراة بأريحية نسبية بعدما ضمن التواجد في مراكز المقدمة، إذ لا تمثل النتيجة ضغطًا مباشرًا عليه من ناحية التأهل، لكنه يسعى لتحقيق الفوز لتحسين ترتيبه وتعزيز جاهزيته الفنية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يخوض شباب الأهلي اللقاء بأهمية أكبر، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان العبور رسميًا إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج بقية الفرق.

وتزداد إثارة المواجهة في ظل احتدام الصراع على ترتيب فرق الغرب، مع وجود الهلال في الصدارة، بينما يواصل الأهلي ملاحقته في المراكز المتقدمة، في حين يتمسك الفريق الإماراتي بآماله حتى اللحظة الأخيرة، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا على مستوى الحسابات والترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب الأهلي

من المقرر نقل اللقاء عبر شبكة beIN Sports الناقل الرسمي لمباريات البطولة، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2، كما تبثه أيضًا شبكة قنوات الكأس عبر قناة Alkass 5، مع إمكانية المتابعة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN Connect أو تطبيق TOD.

معلق مباراة الأهلي ضد شباب الأهلي

يتولى التعليق على المباراة صوتيًا كل من أحمد البلوشي عبر قناة بي إن سبورتس، وخليل البلوشي عبر قناة الكأس، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.