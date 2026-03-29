هل ترتفع اشتراكات التأمين؟ وزير الصحة المصري يعلن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:22 مساءً - عقد الدكتور "خالد عبدالغفار" وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، ومشاركة قيادات من الوزارة وممثلين عن جهات حكومية ونقابية، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة يناقش تطوير منظومة التأمين الصحي

أوضح الدكتور "حسام عبدالغفار" المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم 214، بما تضمنه من إقرار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، إلى جانب طرح مقترحات لإعادة تقييم بعض فئات الاشتراك داخل منظومة التأمين، بهدف تحقيق توازن مالي يدعم استدامة تقديم الخدمة.

وأشار المتحدث إلى أن النقاشات ركزت على ضرورة مراجعة أداء المشروعات الحالية، مع العمل على تحسين كفاءة العيادات والصيدليات التابعة للهيئة، وتطوير مستوى الخدمات داخل المستشفيات، كما تم استعراض مقترح لتشغيل بعض العيادات عبر وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمة الطبية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

تحسين جودة الرعاية الصحية

في سياق متصل، شدد الاجتماع على أهمية توسيع نطاق التعاون الدولي في المجال الصحي، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يدعم تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المنظومة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الخارجية.

كما تناول الاجتماع مقترح إطلاق برامج تدريبية موسعة للعاملين بالقطاع الصحي، وفق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي، بهدف تطوير الكوادر البشرية، وتم كذلك طرح فكرة الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في الدراسات الاكتوارية لإعداد تحليل شامل لمصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وتحديد الاحتياجات الفعلية للدعم، بما يساهم في تقييم الوضع المالي بدقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات.

منظومة التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير منظومة التأمين الصحي، بما يحقق تقديم خدمات طبية عالية الجودة بصورة مستدامة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق العدالة في إتاحة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.