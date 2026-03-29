إنذار أخير.. رينارد مهدد بالإقالة من تدريب المنتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:22 مساءً - بات مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي على المحك، حيث كشفت تقارير صحفية عن أن المواجهة الودية المرتقبة أمام صربيا يوم الثلاثاء المقبل قد تكون المحطة الأخيرة في مسيرة المدرب مع "الأخضر" قبل انطلاق مونديال 2026، وذلك في أعقاب الخسارة القاسية التي مني بها المنتخب أمام نظيره المصري برباعية نظيفة في جدة.

مباراة صربيا تحدد مستقبل رينارد مع المنتخب السعودي

ووفقاً لما أوردته التقارير، فإن مواجهة صربيا ستكون بمثابة التقييم النهائي لمشوار رينارد، وسط حالة من الانقسام حول مصيره بين الاستمرار أو الرحيل، ورغم تعالي الأصوات المطالبة بالتغيير، إلا أن ضيق الوقت الذي يفصلنا عن كأس العالم قد يلعب دوراً في حسم القرار النهائي للإدارة الرياضية السعودية.

أرقام رينارد في ولايته الثانية مع المنتخب السعودي

وبالنظر إلى لغة الأرقام في ولاية رينارد الثانية التي بدأت في نوفمبر 2024، فقد خاض المدرب الفرنسي 26 مباراة، حقق الفوز في 10 منها وتعادل في 6 بينما تجرع مرارة الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبو "الأخضر" تحت قيادته 26 هدفاً مقابل 30 سكنت شباكهم.

وعلى صعيد مواجهاته التاريخية ضد "الفراعنة"، يمتلك رينارد سجلاً طويلاً بدأه حين كان مدرباً لزامبيا في تصفيات مونديال 2010، حيث تعادل ذهاباً في القاهرة بهدف لمثله، قبل أن يخسر إياباً في لوساكا بهدف نظيف، لتأتي الهزيمة الأخيرة برباعية جدة وتضع مستقبله مع الصقور الخضر في مهب الريح.