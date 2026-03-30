مظاهرات أمريكية ضد دونالد ترامب.. اعتقالات وغبار الغاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 07:30 مساءً - شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، بعد أن شارك عشرات المحتجين في مظاهرات واسعة ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فعاليات حملت شعار "لا للملوك".

مظاهرات أمريكية ضد دونالد ترامب وغاز مسيل للدموع

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلطات الأمريكية لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بالقرب من أحد المراكز الفيدرالية، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين بعد انتهاء إحدى المسيرات، وهي التي جاءت ضمن سلسلة من الاحتجاجات المنظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، احتجاجًا على سياسات دونالد ترامب والحرب في إيران.

اعتقالات في المظاهرات الأمريكية

أعلنت شرطة "لوس أنجلوس" توقيف 74 شخصًا لعدم امتثالهم لأوامر التفرق الصادرة بعد انتهاء المظاهرة يوم السبت، إضافة إلى احتجاز شخص آخر للاشتباه في حيازته سلاحًا، وعلى الرغم من هذه الحوادث، أكدت الوكالة أن غالبية الاحتجاجات كانت سلمية، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 3100 فعالية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وفي المقابل، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن مئات المتظاهرين حاصروا مجمعًا فيدراليًا وسط المدينة، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة والزجاجات وقطع الخرسانة على عناصر الشرطة، ما أدى إلى إصابة ضابطين نقلا على إثرها لتلقي العلاج.