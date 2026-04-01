أخبار اليمن : الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على لبنان. الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنانواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على لبنان. فقد شن طيران العدوان الإسرائيلي، غارات على طريق المكلس – المنصورية شرقي العاصمة بيروت وعلى أطراف بلدة شمسطار غربي بعلبك بشرق لبنان وعلى بلدة الشهابية وعلى منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. في سياق متصل، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، بلدة شمع جنوب لبنان في القطاع الغربي. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، المتواصل منذ الثاني من مارس الجاري حتى اليوم، إلى 1268 شهيدا و3750 مصابا.

