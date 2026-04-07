تمت رسمياً.. الأهلي المصري يخطف صفقة الموسم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:26 مساءً - في خطوة جديدة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل، نجح سيد عبد الحفيظ، المشرف العام على قطاع الكرة وعضو مجلس إدارة الأهلي، في التحرك مبكرًا لحسم واحدة من الصفقات المهمة، بعدما توصل لاتفاق مع ابرز نجوم الدوري المصري تمهيدًا لضمه إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن عبد الحفيظ نجح في الحصول على توقيع اللاعب طارق علاء على رغبة الانتقال إلى الأهلي، إلى جانب نسخة من العقود، في خطوة استباقية تهدف لتأمين الصفقة مبكرًا، ومنع دخول أندية أخرى في سباق التعاقد معه، خاصة في ظل تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الاتفاق بين الأهلي وطارق علاء

بحسب المصادر، فإن الاتفاق المبدئي بين الطرفين تضمن كافة الجوانب المالية الخاصة باللاعب، حيث تم وضع الخطوط العريضة للعقد المنتظر، على أن يتم تفعيله بشكل رسمي حال نجاح إدارة الأهلي في إنهاء المفاوضات مع نادي بيراميدز، أو مع نادي زد في حال تفعيل بند أحقية الشراء.

كما حرص عبد الحفيظ على طمأنة اللاعب، حيث وعده بعدم استخدام نسخة العقد الموقعة أو الإعلان عنها في حال تعثرت الصفقة، وهو ما منح اللاعب ثقة أكبر في إتمام المفاوضات بهدوء دون أي ضغوط إعلامية.

تحرك مبكر من الأهلي لحسم الصفقة

يعكس هذا التحرك سياسة الأهلي في حسم صفقاته مبكرًا، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وعلى رأسها الجبهة اليسرى، التي يسعى الجهاز الفني لتدعيمها بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة على المدى الطويل.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم طارق علاء في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع نادي زد هذا الموسم، حيث لفت الأنظار بقدراته الدفاعية والهجومية، ما جعله هدفًا لعدة أندية داخل الدوري المصري.

من المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة مفاوضات رسمية مع بيراميدز لحسم الصفقة بشكل نهائي، في ظل تمسك النادي السماوي بحقوقه المالية، بينما يبقى موقف زد مرتبطًا بتفعيل بند أحقية الشراء من عدمه.

وفي حال نجح الأهلي في إنهاء كافة التفاصيل، سيكون طارق علاء أحد أبرز تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على المنافسة القوية على جميع البطولات المحلية والقارية.