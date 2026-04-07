الأهلي المصري ينفي استقالة وليد صلاح الدين ويهدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:29 مساءً - أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي الستار عن عزمه اتخاذ خطوات قانونية حاسمة ضد أحد المواقع الإخبارية، على خلفية نشره معلومات غير دقيقة بشأن استقالة مدير الكرة "وليد صلاح الدين"، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

الأهلي يكشف حقيقة استقالة وليد صلاح الدين

أوضح النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء 7 أبريل، أنه يحرص دائمًا على احترام كافة وسائل الإعلام ويقدر دورها في نقل الأخبار، إلا أن ما نُشر حول تقديم مدير الكرة وليد صلاح الدين لاستقالته يُعد خبرًا مختلقًا ومخالفًا للواقع تمامًا.

وأشار البيان إلى أن توقيت نشر هذه المزاعم، والذي جاء قبل ساعات قليلة من انطلاق أولى مباريات الفريق في المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري، يثير الكثير من التساؤلات حول دوافع نشره، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار تفتقر إلى المهنية وتؤثر سلبًا على استقرار الفريق.

وشدد النادي على أنه لن يتهاون في الحفاظ على حقوقه، وسيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهة التي قامت بنشر هذه المعلومات المغلوطة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ومن المقرر إقامة اللقاء مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمسابقة.