قائمة مجانية مفتوحة.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي الوحدة الإماراتي لاستضافة نظيره نادي اتحاد كلباء مساء اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل 2026، على أرضية استاد آل نهيان، وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وضع الوحدة وكلباء قبل اللقاء

يدخل نادي الوحدة المباراة وهو يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات، حيث حقق الفريق فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 لقاءات خاضها، ويأمل أصحاب السعادة في فك ارتباط التعادل السلبي (0 - 0) الذي خيم على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

في المقابل، يدخل نادي اتحاد كلباء المواجهة بوضعية فنية متراجعة، إذ سجل الفريق انتصاراً واحداً وتعادلاً مقابل 3 هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، ويطمح كلباء للخروج بنتيجة إيجابية من معقل الوحدة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الوحدة ضد كلباء في الدوري الإماراتي

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام:-

الساعة 2:55 بتوقيت القاهرة.

4:55 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

5:55 بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد كلباء في الدوري الإماراتي

ستكون المباراة منقولة عبر القنوات التالية: