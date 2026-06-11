الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 04:23 مساءً - تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية، في اعتداءٍ سافر على سيادة البلدين الشقيقين وأمنهما وسلامة أراضيهما، واستخفافٍ بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو تعريضهم للهجمات العشوائية.

وتجدد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. عرض أقل