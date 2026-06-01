رسميًا.. بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 10:23 مساءً - قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن بدء تسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي في المادرس الرسمية، وكذلك مرحلة رياض الأطفا بالمدارس اللغات والرسمية العادية، وسيتم ذلك أثناء الفترة من 1 يونيو حتى تاريخ 30 يونيو لعام 2026، عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يكون ذلك في مضمون توجه الدولة لتحويل الرقمي لتسهيل الأمور وكذلك التأهب للعام الدراسي الجديد (2027 -2026)، واستعداد الوزارة على متابعة ما تم إجرائه أثناء السنوات الماضية من خلال تأسيس منصة إلكترونية شاملة لجميع المحافظات موحدة، تمكن أولياء الأمور عبرها تقدم بشكل إلكتروني لجميع الأبناء الحاملين للجنسية المصرية، حتي يتم الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية، بالإضافة للإتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال من خلال التقدم بشكل إلكتروني.

تعرف على تفاصيل الحد الأدنى للأعمار ورابط التقديم الإلكتروني لجميع المحافظات

فيما يخص الصف الأول الإبتدائي تصرح الوزارة إلى أن الحد الأدني لعمر التقدم لا يزيد عن 9 سنوات، ولا يقل عن 6 سنوات، وذلك تبعاً للقرار الوزاري رقم 154 لعام 1989 فيما يخص بالإلتحاق بمدارس الوزارة، أما في مرحلة رياض الأطفال فيكون الحد الأدني لعمر المتقدم هو 4 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك تنوه الوزارة بشأن المتقدمين للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال في المدارس الرسمية، بأنه يتم متابعة موقفهم المتعلق بالتقدم الإلكتروني.