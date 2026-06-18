وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 01:23 صباحاً - استقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، سعادة السيدة ماري ياماشيتا، الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت.

وقدم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اللقاء التهنئة لسعادة السيدة ماري ياماشيتا بمناسبة توليها منصبها الجديد، معرباً عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة، ومؤكداً دعم ومساندة دولة الكويت الكاملين لها في تنفيذ ولايتها، بما يمكّنها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم، واستعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك باعتبارها من القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى دولة الكويت لما لها من أبعاد وطنية وإنسانية.