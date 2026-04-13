اطّلع على بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستعد عشاق الكرة الآسيوية لمتابعة قمة خليجية نارية تجمع بين الهلال السعودي والسد القطري، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «استاد الأمير عبدالله الفيصل» بجدة مساء اليوم الاثنين 13 أبريل.

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

يدخل الهلال السعودي هذه المواجهة وهو يمر بفترة فنية مستقرة جداً، حيث لم يتلقَّ أي هزيمة في آخر 5 مباريات خاضها 3 انتصارات وتعادلين)، ويسعى الزعيم العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن عبوره إلى الدور القادم، مواصلاً رحلته نحو استعادة اللقب القاري.

على الجانب الآخر، يخوض السد القطري اللقاء بطموح كبير لتجاوز عقبة الهلال، ورغم تذبذب نتائجه مؤخراً (فوزين وهزيمتين وتعادل في آخر 5 مباريات)، إلا أن الدحيل يمتلكون الخبرة الكافية في المواعيد الكبرى لإحداث المفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد السد

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «دبي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2 بتعليق المعلق علي سعيد الكعبي. كما تُبث المباراة عبر قناة «الكأس 5 HD بتعليق المعلق خليل البلوشي، ويدير اللقاء تحكيمياً الحكم شون إيفانز.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد السد عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين الهلال والسد عبر الإنترنت من خلال تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، واللذين يوفران خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان متابعة قمة "ديربي الخليج" القاري لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.